Силуанов заявил о выполнении всех соцобязательств РФ при текущих нефтяных ценах

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о выполнении российскими властями полных соцобязательств, несмотря на ситуацию на нефтяном рынке. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что текущие цены на нефть остаются невысокими.

«Запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства — и даже не только социальные», — подчеркнул Силуанов.

Министр добавил, что таковых запасов хватит минимум на шесть лет даже при текущих ценах на нефтяном рынке.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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