СМИ назвали цель России в нефтяной войне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/13008217/AP_18131579950003-pic905-895x505-70895.jpg">

Американское издание American Conservative пишет, что главной целью РФ в нефтяной войне является американская сланцевая нефть.

«Россия и Саудовская Аравия участвуют в войне нефтяных цен, которая вызвала ударные волны во всем мире, что привело к падению цен на нефть и угрожает финансовой стабильности и даже жизнеспособности крупных международных нефтяных компаний», — пишет издание.

При этом отмечается, что целью РФ является не Саудовская Аравия, а американская сланцевая нефть. Глобальная пандемия коронавируса значительно сократила спрос на нефть во всем мире, поэтому РФ нацелилась на американских производителей сланцевой нефти, «устав терпеть» наращивание добычи со стороны США.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки, цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»