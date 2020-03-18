Правительство выделило почти 12 млрд рублей на премии медикам

Премьер России Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства 11,8 млрд рублей на премии медикам, которые борются с коронавирусом, следует из опубликованного на сайте правительства документа.

Согласно распоряжению, 10,22 млрд рублей будет перечислено Минздраву на распределение между регионами, а 1,61 млрд рублей отправятся Роспотребнадзору.

В России коронавирусом заразились 114 человек.

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