Правительство выделило почти 12 млрд рублей на премии медикам
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Премьер России Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства 11,8 млрд рублей на премии медикам, которые борются с коронавирусом, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Согласно распоряжению, 10,22 млрд рублей будет перечислено Минздраву на распределение между регионами, а 1,61 млрд рублей отправятся Роспотребнадзору.
В России коронавирусом заразились 114 человек.
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