Цена нефти марки Brent опустилась ниже $29 впервые с 2016 года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 21.01 мск цена майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,76% и составляла $28,92. Отмечается, что цена так опустилась впервые с 20 января 2016 года.

Также снижалась цена майских фьючерсов на нефть марки WTI на 3,1% до $28,1 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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