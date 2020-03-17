Путин удивился росту цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА «Новости».

«Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% <...> Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — сказал Путин.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена на нефть Brent опускается до $29,44

— Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума из-за ситуации на нефтяном рынке

— Оттолкнулась от дна: нефть отыгрывает падение