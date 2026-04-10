РПЦ поздравит пациентов больниц и соцучреждений на Пасху

РПЦ поздравит с Пасхой тяжелобольных, пожилых и одиноких
Русская православная церковь (РПЦ) на Пасху поздравит одиноких тяжелобольных, пожилых людей и беженцев в больницах и социальных учреждениях по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата.

«В день Пасхи и в течение всей Светлой недели сестры милосердия, священники и добровольцы будут поздравлять с Пасхой нуждающихся в медицинских, социальных учреждениях и на дому. Благотворительные мероприятия и акции пройдут по всей России», — говорится в сообщении.

Также в рамках акции поздравят детей и нуждающихся людей в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Московский центр помощи беженцам организует раздачу куличей, яиц и сладостей нескольким категориям граждан, в том числе многодетным и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

В честь праздника РПЦ организует и другие благотворительные акции. Так, в дни Светлой седмицы в разных регионах состоятся праздничные обеды для бездомных. Они пройдут в Новосибирске, Красноярске, Мурманске, Воронеже, Уфе.

Православную Пасху в 2026 году отмечают в воскресенье 12 апреля.

Ранее одну из станций московского метро украсили гигантскими пасхальными яйцами.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!