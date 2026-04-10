ВМС США списывают атомную подлодку из-за огромных расходов на ремонт

ВМС США выводят из состава подлодку, на ремонт которой потратили $800 млн

ВМС США приняли решение о списании атомной ударной подводной лодки USS Boise (класс Los Angeles), которая простаивает уже около десяти лет. Причиной стали непомерные расходы на ее ремонт, достигшие почти $800 миллионов. Об этом заявил министр ВМС США Джон Фелан, чьи слова приводит издание Semafor.

Подлодка USS Boise потеряла допуск к погружениям еще в 2017 году из-за многолетней задержки с ремонтом.

«Эта ударная подлодка уже обошлась Соединенным Штатам почти в $800 млн при том, что выполнено лишь 22% запланированных ремонтных работ», — заявил Фелан, комментируя решение о выводе подлодки из эксплуатации.

По словам министра, завершение ремонта USS Boise могло обойтись еще примерно в $1,9 млрд, а сроки возвращения подлодки в строй к 2029 году, по последним оценкам, вызывали серьезные сомнения у Фелана.

«Мы облажались. Так и есть. Это выглядит плохо. Что есть, то есть. Пора двигаться дальше и пытаться идти вперед», — добавил министр, объясняя решение о списании подлодки.

Semafor подчеркивает, что USS Boise находится на частной верфи в Вирджинии из-за перегруженности государственных судоремонтных мощностей.

Издание также отмечает, что данное решение принято в контексте более масштабной реорганизации в рамках инициативы «Золотой флот», предложенной администрацией американского президента. Проект бюджета США на 2027 финансовый год предусматривает увеличение финансирования кораблестроения до более чем $65 млрд по сравнению с $42 млрд годом ранее.

Ранее стало известно, США создают «золотой флот».