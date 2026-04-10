Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

ВМС США списывают атомную подлодку из-за огромных расходов на ремонт

ВМС США выводят из состава подлодку, на ремонт которой потратили $800 млн
FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

ВМС США приняли решение о списании атомной ударной подводной лодки USS Boise (класс Los Angeles), которая простаивает уже около десяти лет. Причиной стали непомерные расходы на ее ремонт, достигшие почти $800 миллионов. Об этом заявил министр ВМС США Джон Фелан, чьи слова приводит издание Semafor.

Подлодка USS Boise потеряла допуск к погружениям еще в 2017 году из-за многолетней задержки с ремонтом.

«Эта ударная подлодка уже обошлась Соединенным Штатам почти в $800 млн при том, что выполнено лишь 22% запланированных ремонтных работ», — заявил Фелан, комментируя решение о выводе подлодки из эксплуатации.

По словам министра, завершение ремонта USS Boise могло обойтись еще примерно в $1,9 млрд, а сроки возвращения подлодки в строй к 2029 году, по последним оценкам, вызывали серьезные сомнения у Фелана.

«Мы облажались. Так и есть. Это выглядит плохо. Что есть, то есть. Пора двигаться дальше и пытаться идти вперед», — добавил министр, объясняя решение о списании подлодки.

Semafor подчеркивает, что USS Boise находится на частной верфи в Вирджинии из-за перегруженности государственных судоремонтных мощностей.

Издание также отмечает, что данное решение принято в контексте более масштабной реорганизации в рамках инициативы «Золотой флот», предложенной администрацией американского президента. Проект бюджета США на 2027 финансовый год предусматривает увеличение финансирования кораблестроения до более чем $65 млрд по сравнению с $42 млрд годом ранее.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!