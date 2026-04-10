В Корее в ходе пасхальной постановки Иисус улетел слишком высоко

Актера в образе Иисуса слишком высоко подняли в небо из-за технической поломки

В Сеуле актера в образе Иисуса Христа подняли слишком высоко над толпой из-за неисправности оборудования, пишет Theonlinecitizen.

В Сеуле крупный пасхальный парад собрал более 8000 участников. Зрителям показали масштабные реконструкции библейских сюжетов, включая Рождество Иисуса и Тайную вечерю. Главным моментом мероприятия стала сцена Вознесения: актера, исполнявшего роль, подняли над толпой с помощью крана и тросов на высоту, сопоставимую с окружающими зданиями.

Именно этот эпизод быстро стал вирусным в интернете. Пользователи соцсетей активно обсуждали необычное зрелище и шутили о том, что представление явно пошло не по плану.

Отдельная часть программы была посвящена истории христианства в Южной Корее, в том числе вкладу миссионеров в развитие образования и медицины страны.

