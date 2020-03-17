Греф выступает за легализацию доставки лекарств и алкоголя из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф выступил за легализацию доставки на дом безрецептурных лекарств и алкоголя на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, компания ведет работу с правительством и Госдумой над тем, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет.

«Для больных людей это, конечно, лекарства, для тех, кто в самоизоляции – алкоголь», — добавил Греф.

Он выразил надежду, что такие меры будут введены в ближайшее время.

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