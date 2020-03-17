Греф выступает за легализацию доставки лекарств и алкоголя из-за коронавируса
close
Глава Сбербанка Герман Греф выступил за легализацию доставки на дом безрецептурных лекарств и алкоголя на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, компания ведет работу с правительством и Госдумой над тем, чтобы легализовать продажу лекарств и алкоголя через интернет.
«Для больных людей это, конечно, лекарства, для тех, кто в самоизоляции – алкоголь», — добавил Греф.
Он выразил надежду, что такие меры будут введены в ближайшее время.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Греф призвал россиян меньше использовать наличные из-за коронавируса