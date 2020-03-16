ЕС хочет запретить все поездки на свою территорию

Евросоюз хочет ввести запрет на все поездки на свою территорию, кроме неотложных, во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Она предложила ввести запрет на 30 дней для граждан третьих стран. При этом, ограничения на въезд могут быть продлены при необходимости после первоначального 30-дневного периода.

Фон дер Лайен также рассказала, что проинформировала лидеров стран «Большой семерки» о данном намерении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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