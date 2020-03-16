Европа намерена ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону

Европейские страны планируют ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, запрет не будет действовать только для граждан шенгенских стран.

В Еврокомиссии отказались от комментариев по данному вопросу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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