РФПИ работает с кабмином над внедрением новых тестов на коронавирус

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил в понедельник инвестиции в создание систем диагностики коронавирусной инфекции, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе.

Предусматривается использование метода изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp, который не уступает в точности применяемой в настоящее время технологии полимеразно-цепной реакции, однако существенно превосходит ее по скорости тестирования и не требует наличия стационарной лаборатории.

Сообщается также, что в данный момент с кабмином обсуждается оперативное внедрение этих тестов.

РФПИ называет новую технологию итогом сотрудничества ученых России и Японии.

Старт масштабного тестирования назначен на апрель.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Фонд начал поиск действенных способов борьбы с COVID-19 еще на начальном этапе его распространения.

«Работа Центра экспертизы поможет находить лучшие методики, что позволит значительно сократить сроки диагностики и масштабировать наиболее эффективные мировые практики», — подчеркнул он.

По словам Дмитриева, партнерства с глобальными инвесторами позволяют, помимо прочего, продвигать на мировых рынках российские ноу-хау.