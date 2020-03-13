Курс рубля восстановится к 2020 году

Российская валюта вернется к отметке 61 рубль за доллар через 2,5 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа.

В соответствии с прогнозом эксперта, динамика рубля будет следовать за изменениями цены на нефть марки Brent. В данный момент она обвалилась с $60 до $30 за баррель. Вместе с ней подешевел рубль. На данный момент курс российской валюты составляет порядка 75 рублей за доллар.

По мнению Графа, такое значение рубля закрепится на второй и третий кварталы текущего года. Затем российская валюта начнет постепенно дорожать. Через 1,5 года, как заявил экономист, она достигнет 68 рублей за доллар. Спустя 2,5 года рубль отыграет свои позиции. В 2022 году, согласно прогнозу аналитика, курс составит 61 рубль за доллар.

Ранее курс рубля на Мосбирже рухнул до четырехлетнего минимума: стоимость доллара превысила 75 рублей, евро торгуется дороже 84 рублей. Индексы Мосбиржи и РТС также просели — на 7,38% и 11,2% соответственно.

Колебания рынка начались после развала сделки ОПЕК+, которая поддерживала мировые цены на нефть. Страны-экспортеры не смогли достигнуть соглашения и в результате, с 1 апреля они не будут связаны ограничениями на добычу.