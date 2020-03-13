Назван очаг возможного глобального финансового кризиса из-за коронавируса

В случае если распространение коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии. К такому выводу пришел экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч.

Он обратил внимание на приостановку коммерческой деятельности в стране и считает, что будущее восьмой крупнейшей экономики мира будет зависеть от выносливости банковской системы.

Линч утверждает, что бизнес и частные лица, оставшись без денег в сложившейся ситуации, могут перестать обслуживать собственные кредиты.

Еще одной проблемой журналист называл то, что инвесторов пугают дорогостоящие антикризисные меры Рима, и государственные облигации, которые составляют большую часть банковских активов, могут обесцениться. Это, в свою очередь, может снизить резервы банков и ограничить их кредитование, что приведет к дальнейшему замедлению экономики.

Кроме того, итальянским банкам принадлежит около 25% непогашенного государственного долга страны в размере $2,4 трлн, что связывает судьбу финансовых учреждений страны и правительства таким образом, что это может привести к дестабилизации в условиях резкого спада.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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