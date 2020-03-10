Стоимость нефти марки WTI дорожает на 6%
Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Сведения представлены по состоянию на 3.11 мск.
Так, майский фьючерс Brent становится дороже на 6,67%, поднявшись в цене до $35,69 за баррель.
Однако стоимость апрельского фьючерс WTI возросла на 3,85%. Она установилась на отметке в $32,37 за баррель.
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