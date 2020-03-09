Эксперт: нефть падает не из-за выхода РФ из ОПЕК+, а из-за коронавируса

Падение нефтяных цен - это не зона влияния ОПЕК, а следствие глобального снижения мирового спроса на нефть, считает старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов.

Он напомнил, что эксперты JP Morgan отмечают сокращение мирового спроса на сырье более чем на 4 млн баррелей в сутки, которое началось еще в феврале в связи со снижением потребления нефти в Китае из-за нового коронавируса.

Дальнейшая корректировка будет более существенной, когда вирус и сокращение спроса в полной мере затронут США и Европу, потребляющих по 20 и 15 млн баррелей в сутки соответственно, констатирует Суверов.

«Скоординированные действия стран ОПЕК и ОПЕК+ не могут значительно повлиять на фундаментальные факторы рынка. Мировой спрос сокращается под влияние коронавируса, что оказывает давление на цены», - уверен эксперт.

По своей сути, решение России отказаться от искусственной поддержки цен, создаваемой ОПЕК с 2016 года является рациональным, считают в JP Morgan.

Подобные сокращения, вводимые для защиты цен вместо рыночной доли, нарушали экономический стимул для крупных производителей с низкой себестоимостью добычи и без права влияния на ценовую политику, в то время как российскую экономику устраивают более низкие цены на нефть, отмечают аналитики.

С ноября 2016 года производство в странах ОПЕК и России сократилось на 4,4 млн барр./день, в то время как в остальных странах мира объем добычи увеличился на 5,7 млн барр./день. В материалах СМИ, опубликованных в эти выходные, сообщалось, что решение России действительно было направлено на сланцевый сектор, учитывая его нынешние финансовые трудности, подчеркивают в JP Morgan.