Курс евро превысил 85 рублей
close
В понедельник, 9 марта, курс евро увеличился до 85,11 руб. Ранее на закрытии торгов курс составлял 80,3 руб, свидетельствуют данные торгов.
Стоит отметить, что в последний раз такой показатель был в феврале 2016 года.
Согласно новым данным, курс доллара поднялся до 74,26. До этого на закрытии торгов было — 68,9 руб.
6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Центробанк решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке
— ЦБ РФ готов задействовать допинструменты ради сохранения финансовой стабильности