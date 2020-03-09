Курс евро превысил 85 рублей

В понедельник, 9 марта, курс евро увеличился до 85,11 руб. Ранее на закрытии торгов курс составлял 80,3 руб, свидетельствуют данные торгов.

Стоит отметить, что в последний раз такой показатель был в феврале 2016 года.

Согласно новым данным, курс доллара поднялся до 74,26. До этого на закрытии торгов было — 68,9 руб.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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