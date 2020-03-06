Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении нефтедобычи
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Власти России согласились продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов нефтедобычи, однако не согласились пойти на дополнительное ее сокращение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
«Эта позиция не изменится», — заключил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Страны-участницы ОПЕК+ изучают возможность сокращения добычи на фоне распространения коронавируса нового типа.
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