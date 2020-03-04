Путин рассказал о причинах снижения доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение доходов населения объясняется падением мировых цен на энергоносители. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства отметил, что его беспокоит стагнация доходов граждан. Объясняется она, по его словам, резким падением цен на нефть со $100 до $60 за баррель.

Президент пояснил, что в правительстве ведется работа по улучшению экономической ситуации. В частности, он привел в пример развитие национальных проектов. Они предназначены для того, чтобы российская экономика развивалась на базе собственного производства.

Путин отметил, что граждане не могут ждать годами положительных изменений, но и преодолеть нефтезависимость «одним щелчком пальцев» невозможно.

Ранее президент сообщил, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.