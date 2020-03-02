Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам более чем на 20%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 — только 540,2 тыс. Общий лимит по ним сократился на 22,7%, до 22,8 млрд руб.

Уточняется, что охлаждение сегмента происходит в связи с действиями Центрального банка. Регулятор пытается снизить нездоровый интерес российского населения к потребкредитованию.

Помимо этого, в январе спрос на кредиты традиционно снижается, поэтому общие тенденции в этот период проявились еще более явно.

Ранее в ЦБ заявили, что россияне часто берут кредиты, не успев погасить предыдущие. В результате у них появляются задолженности.

Как считает регулятор, такие действия могут увеличить риски кросс-дефолта заемщиков по имеющимся кредитам.