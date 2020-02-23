Saudi Aramco объявила о планах по разработке крупнейшего месторождения газа
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Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнет разработку месторождения Джафура, хранилища газа в Восточной провинции, сообщается на сайте компании.
Уточняется, что Джафура — крупнейшее месторождение нетрадиционного газа в королевстве. Его длина составляет 170 км, а ширина — 100 км.
Предположительно, объем газа там достигает 5,7 трлн кубических метров. Разработка начнется в 2024 году.
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