Saudi Aramco объявила о планах по разработке крупнейшего месторождения газа

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Maxim Shemetov/Reuters

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнет разработку месторождения Джафура, хранилища газа в Восточной провинции, сообщается на сайте компании.

Уточняется, что Джафура — крупнейшее месторождение нетрадиционного газа в королевстве. Его длина составляет 170 км, а ширина — 100 км.

Предположительно, объем газа там достигает 5,7 трлн кубических метров. Разработка начнется в 2024 году.

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