Украинские власти предупредили об уменьшении пенсий

Замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что подавляющее большинство граждан страны имеет пенсию ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу министерства социальной политики.

По ее словам, таковыми являются 82,7% украинских пенсионеров.

Чиновница уточнила, что они получают пенсию до четырех тысяч гривен (10500 рублей, — прим. ред.).

«А это ниже фактического прожиточного минимума», — сказала Ненюченко.

Она объяснила образовавшуюся ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы, высокой долей теневой занятости, низким процентом работников, участвующих в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

Ненюченко считает, что данные факты приведут к уменьшению пенсионных выплат в будущем.