Путин заявил, что его зарплата является не самой большой в стране
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Лидер России Владимир Путин заявил жительнице Санкт-Петербурга, что зарплата президента — не самая большая в стране. Об этом пишет РИА «Новости».
Таким образом он ответил на слова женщины о том, что его зарплата наверняка больше прожиточного минимума, который сейчас равен 10 800 рублям в месяц.
Глава государства также сказал, что в России есть люди, которые получают гораздо больше, чем он.
Затем жительница Петербурга отметила, что не может купить продукты на установленный прожиточный минимум, и задалась вопросом, как в таком случае быть семьям с детьми.
На это Путин сказал, что сейчас разрабатывается большая программа поддержки семей с детьми.
Это произошло после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.