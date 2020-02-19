Путин заявил, что его зарплата является не самой большой в стране

Лидер России Владимир Путин заявил жительнице Санкт-Петербурга, что зарплата президента — не самая большая в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

Таким образом он ответил на слова женщины о том, что его зарплата наверняка больше прожиточного минимума, который сейчас равен 10 800 рублям в месяц.

Глава государства также сказал, что в России есть люди, которые получают гораздо больше, чем он.

Затем жительница Петербурга отметила, что не может купить продукты на установленный прожиточный минимум, и задалась вопросом, как в таком случае быть семьям с детьми.

На это Путин сказал, что сейчас разрабатывается большая программа поддержки семей с детьми.

Это произошло после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.