Дмитрий Солопов рассказал о предложении возглавить «Ведомости»
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Медиаменеджер и журналист Дмитрий Солопов сообщил о поступившем ему предложении возглавить издание «Ведомости».
Об этом информирует «Интерфакс».
По его словам, он пока пока обдумывает ситуацию.
Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о скорой смене главного редактора «Ведомостей». Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов назвал такие сообщения «фантазиями».
Солопов является создателем и в прошлом главредом радиостанции «Коммерсантъ FM», одним из создателей «Business FM». Он также является генпродюсером украинского «Радио Вести».