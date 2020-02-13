Дмитрий Солопов рассказал о предложении возглавить «Ведомости»

Медиаменеджер и журналист Дмитрий Солопов сообщил о поступившем ему предложении возглавить издание «Ведомости».

Об этом информирует «Интерфакс».

По его словам, он пока пока обдумывает ситуацию.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о скорой смене главного редактора «Ведомостей». Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов назвал такие сообщения «фантазиями».

Солопов является создателем и в прошлом главредом радиостанции «Коммерсантъ FM», одним из создателей «Business FM». Он также является генпродюсером украинского «Радио Вести».