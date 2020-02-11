Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство премьер-министра России Михаила Мишустина вернулось к обсуждению инициативы, предложенной правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Отмечается, что предложено несколько вариантов снижения страховой ставки: от 30% до 23-25%, однако для высоких зарплат новая ставка может быть не действительна. Реформа может положительно сказаться на экономике страны и благосостоянии граждан, а также обелить рынок труда. Однако, на данный момент чиновники еще не нашли способы восполнения потерь внебюджетных фондов, уточняет издание.

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%. В итоге реализовали лишь повышение НДС с целью финансирования национальных проектов.

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