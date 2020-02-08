СМИ узнали о канадском иске к Ирану из-за сбитого Boeing 737
В суд Торонто поступил иск против Ирана из-за сбитого в Тегеране украинского Boeing 737. Об этом сообщает Reuters.
В иске значится требование по выплате компенсации в размере $1,1 млрд. Отмечается, что в качестве истца значится аноним, который является «близким родственником» одной из жертв катастрофы.
По данным СМИ, в документе крушение лайнера описано как «умышленный и преднамеренный террористический акт».
Кроме того, среди ответчиков в иске значатся верховный лидер исламской республики Али Хаменеи, а также Корпус стражей исламской революции (КСИР) и другие.
Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.
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