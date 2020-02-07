Путин распорядился выплатить ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах, приуроченных к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, сообщает ТАСС

Как уточняется, выплаченная сумма составит 75 тыс. рублей. Ее получат инвалиды и ветераны ВОВ, вдовы военнослужащих и другие категории граждан, пострадавших в период воин с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войны.

Приказ распространяется не только на российских граждан, но и на ветеранов Латвии, Литвы, Эстонии. Кроме того, бывшие совершеннолетние пленники нацистских концлагерей и труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.

Финансирование расходов, связанных с исполнением данного приказа, лидер страны поручил обеспечить правительству.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект об общероссийской минуте молчания.