Согласно указу Путина, ветераны получат по 75 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторым категориям россиян предусмотрены единовременные выплаты в размере 75 тыс. рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что такое решение принято в связи с 75-й годовщиной Победы.

Речь идет о следующих категориях россиян: инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ), ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетними узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Выплаты распространяются, в том числе, на россиян, постоянно проживающих в Латвии, Литве и Эстонии.

Кроме того, выплата полагается вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участникам войны.

Уточняется, что по указу 75 тыс. рублей выплатят единовременно в апреле-мае 2020 года.

Выделить деньги на реализацию этого постановления предстоит российскому правительству.