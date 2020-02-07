РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Общая сумма доходов премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила $33,55 млн, сообщила управляющий партнер UFG Полина Герасименко в письме принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Как ключевой руководитель UFG Мишустин получил около $2,5 млн в 2009 году, заявила Герасименко. Она отметила, что в следующем году он передал 100% своего траста супруге Владлене Мишустиной в связи с возвращением на государственную службу.

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.

В дальнейшем, в связи с введением ограничений, касающихся супругов и несовершеннолетних детей государственных служащих, доля была передана матери и сестре Михаила Мишустина. По словам Герсименко, в 2013-2015 годах они получили $11,9 млн и $10,1 млн соответственно.

Последняя сделка по продаже была закрыта в 2019 году, рассказала Герасименко. Она отметила, что расчеты планируется завершить до конца текущего года.

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