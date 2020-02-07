РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

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Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной... Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Общая сумма доходов премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила $33,55 млн, сообщила управляющий партнер UFG Полина Герасименко в письме принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Как ключевой руководитель UFG Мишустин получил около $2,5 млн в 2009 году, заявила Герасименко. Она отметила, что в следующем году он передал 100% своего траста супруге Владлене Мишустиной в связи с возвращением на государственную службу.

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.

В дальнейшем, в связи с введением ограничений, касающихся супругов и несовершеннолетних детей государственных служащих, доля была передана матери и сестре Михаила Мишустина. По словам Герсименко, в 2013-2015 годах они получили $11,9 млн и $10,1 млн соответственно.

Последняя сделка по продаже была закрыта в 2019 году, рассказала Герасименко. Она отметила, что расчеты планируется завершить до конца текущего года.

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