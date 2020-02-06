Forbes назвал богатейшего россиянина

Один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин поднялся на первую строчку в списке Forbes среди россиян, сообщается на сайте издания.

Уточняется, что в настоящее время Потанин имеет состояние в $25,1 млрд.

Он обогнал 6 февраля сразу двоих — главу «Лукойла» Вагита Алекперова и главу и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, которые заняли соответственно второе и третье место в данном списке.

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