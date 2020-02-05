Чартерное авиасообщение между РФ и Китаем закроют с 14 февраля

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Временный запрет на полеты будет действовать с 00.00 мск 14 февраля. Эти ограничения вводятся для того, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории России.

«Запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с территории РФ и в обратном направлении», — сказал Нерадько.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, заразились вирусом 24,6 тыс. человек, погибли — 494.

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