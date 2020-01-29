Немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы в Китай из-за коронавируса

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует отменить все рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в компании.

Отмечается, что сама авиакомпания не давала комментариев.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.

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