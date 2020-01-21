РБК: Орешкин может не войти в состав нового правительства
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Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может не войти в новое правительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству.
При этом два близких к правительству источника сообщили что новым главой Минэкономразвития может стать Максим Решетников, который с 2017 года возглавляет Пермский край.
15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.
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