РБК: Орешкин может не войти в состав нового правительства

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может не войти в новое правительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству.

При этом два близких к правительству источника сообщили что новым главой Минэкономразвития может стать Максим Решетников, который с 2017 года возглавляет Пермский край.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

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