Лукашенко назвал странной невыдачу Москвой согласия на поставки нефти из Казахстана

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что существует вероятность поставок нефти из Казахстана, однако если Россия согласится с этим. Лукашенко заключил, что с этим стоит разобраться.

Он также назвал странной ситуацию, когда один союзник Белоруссии в лице России не дает согласия на поставку нефти от другого ее союзника — Казахстана.

До этого белорусская сторона решила приостановить переговоры с Россией по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».

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