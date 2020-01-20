Россиянам станет доступна функция оплаты электронных чаевых

Россияне получат возможность оставлять электронные чаевые. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в 2020 году банки и платежные системы намерены распространить функцию оплаты электронных чаевых по всей России.

Сегодня данная услуга доступна держателям карт Visa в более чем 100 ресторанах. Кроме того, ею могут воспользоваться клиенты «Тинькофф» и пользователи спецприложения Сбербанка.

Как стало известно, оплату электронных чаевых планируют осуществлять по QR-коду. Эту функцию намерены внедрить в Систему быстрых платежей (СБП).