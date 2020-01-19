Доля рекордного притока иностранцев в госдолг России зафиксирована в 2019 году

Доля нерезидентов в российском госдолге за 2019 год стала рекордной за всю историю. Об этом сообщает опубликованный доклад ЦБ.

Отмечается, что приток за весь прошлый год составил $22,2 млрд.

По данным сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, в облигации федерального займа (ОФЗ) было вложено $15 млрд. Примерно $7 млрд ушло в евробонды.

Уточняется, что до этого рекордным считался показатель за 2017 год, составивший $17,1 млрд. Кроме того, в 2018 году отток облигаций составил $5,3 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Замедление роста: как санкции могут сказаться на России — Россия выпустила евробонды на $3 млрд и доразместила на €750 млн