Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос «Белнефтехима» на поставки нефти. Об этом пишет ТАСС.

По словам Ногаева, республика готова рассмотреть предложение Белоруссии.

Как уточняется, представители белорусского ведомства хотят посетить Казахстан до 20 января, чтобы обсудить данный вопрос.

Республика организует соответствующую встречу и, по словам главы, при подходящих условиях заключит сделку.

До этого России и Белоруссии не удалось договориться по тарифам на транзит нефти.