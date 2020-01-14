Минфин намерен внести в Госдуму проект новой пенсионной системы в марте

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Законопроект о новой пенсионной системе будет внесен в Госдуму ориентировочно в марте. Об этом «Газете.Ru» сообщил один из разработчиков законопроекта заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Ранее стало известно, что законопроект не попал в план законотворческой деятельности правительства на текущий год. Из этого можно было сделать вывод о том, что планы правительства скорректированы и закон отложен. При этом предполагалось, что новая система пенсионных накоплений будет рассмотрена Госдумой в весеннюю сессию и в итоге будет принята парламентом в этом году, а вступит в силу с 2021 года.

«Это бюрократические проволочки. Законопроект не отложен», — пояснил «Газете.Ru» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, у Минфина есть поручение правительства и по нему идет работа.

«В марте внесем законопроект в Госдуму», — уточнил Моисеев.

В пресс-службе Минфина пояснили, что «работа над законопроектом ведется во исполнение ряда поручений правительства РФ, которые были даны ранее. Это не подразумевает обязательного включения в план законопроектной деятельности правительства на текущий год».

«В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом поступивших в Минфин России позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. По завершении предусмотренных регламентом согласительных процедур, законопроект будет внесен в Правительство», — добавили в пресс-службе.

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