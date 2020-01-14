Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти. Об этом пишет «БелТА».

Он подчеркнул, что правительство по прежнему рассматривает варианты альтернативных поставок нефти.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения», — произнес он.

По его словам, коммерческие службы заводов республики и Белорусской нефтяной компании почти ежедневно находятся на переговорах.

Крутой также добавил, что Белоруссия не видит смысла платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

До этого России и Белоруссии не удалось договориться по тарифам на транзит нефти.