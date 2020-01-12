Карлос Гон признал побег из Японии незаконным

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон признался, что покинул Японию незаконно. Об этом он сказал в интервью газете Asahi Shimbun.

Он признал бегство «незаконным отъездом». По словам Гона, он не смог бы провести под домашним арестом более 10-ти лет, пока его дело рассматривают инстанции. Он отметил, что хотел быстрого суда, но его желание не удовлетворяли. В связи с этим ответственность за свой побег он перекладывает на японскую прокуратуру.

«Я не смог дождаться окончания судебного процесса», — добавил бывший глава альянса.

Гон подчеркнул, что о его побеге из Японии в Ливан никто не знал.

«Когда планируете что-то подобное, вы должны сделать это самостоятельно», — продолжил Гон.

Он утверждает, что сотрудничает с ливанскими властями и доверяет этой системе правосудия.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.

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