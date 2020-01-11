В США заявили, что видят в России изобретательного и жесткого конкурента

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон считает Россию изобретательным и жестким конкурентом, а не врагом. Об этом политик рассказал в интервью Болгарскому национальному радио (БНР).

Интервью Хейла состоялось после того, как в Стамбуле 8 января прошла церемония запуска газопровода «Турецкий поток», против которого выступают Соединенные Штаты.

«Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом», — сказал заместитель госсекретаря.

По его словам, президент США Дональд Трамп ни раз давал понять, что Вашингтон выступает за добрые отношения с Москвой и держит открытыми двери к диалогу.

Хейл также отметил, что стороны поддерживают каналы связи многим вопросам, в том числе относительно Украины, Сирии, КНДР, контроль над вооружениями, Ближний Восток.

Политик также еще раз подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают против «Турецкого потока», поскольку, по их мнению, данный проект усиливает политическое влияние России на территории Европы.

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