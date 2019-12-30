Украина и «Газпром» уладили антимонопольный спор
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Замминистра юстиции Украины Иван Лищин написал на своей странице в Facebook о том, что «Газпром» и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору.
В записи говорится, что информация о подробностях сделки пока является конфиденциальной.
При этом Лищин уточнил, что российская сторона отзывает требования, а украинская, в свою очередь, обещает не нарушать правил и не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах.
В подтверждение он опубликовал фотографию соответствующего документа.
До этого сообщалось, что «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по газовому соглашению.