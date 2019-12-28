На Украине рассказали об опасности «Северного потока – 2» для Германии

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию об энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом министр рассказал порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Стремление европейских государств сократить зависимость от транзита российского газа через Украину делает их зависимыми от России, заявил Пристайко. Он подчеркнул, что Россия будет контролировать поставку газа по «Северному потоку – 2» и сможет в любой момент опустошить газопровод.

При этом, по словам Пристайко, Украина гарантирует бесперебойный транзит газа по своим трубопроводам.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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