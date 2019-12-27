Россия и Украина готовы обнулить претензии с нового года

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о договоренности России и Украины об обнулении всех взаимных претензий с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, стороны также условились снять аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам.

Кроме того, Новак согласился с заявлением вице-премьера Дмитрия Козака, который ранее назвал решение Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому «Газпромом» должен выплатить $2,9 млрд Украине, «каплей в море».

Он объяснил это наличием целого ряда взаимных претензий. А поскольку споры рассматриваются судами и разрешаются достаточно медленно, процесс может растянуться на многие годы.

До этого в Вене стартовали переговоры по газу между Россией и Украиной.