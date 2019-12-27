Индекс NASDAQ впервые превысил 9000 пунктов
close
Американские биржи достигли новых пиков, а индекс Nasdaq закрылся на рекордно высоком уровне. Об этом сообщает Fox Business.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,63% и составил 9008,99 пункта. Отмечается, что NASDAQ закрылся на рекордно высоком уровне 10 сессию подряд впервые с июля 1997 года.
В свою очередь, Dow Jones увеличился на 0,37% и составил 28621,66 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,37% до 3235,21 пункта.
Повышение произошло после того, как Пекин подтвердил, что находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и готовится подписать торговую сделку.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
— Капитализация Amazon рухнула на $40 млрд
— Apple сократила прогноз по выручке из-за торговой войны Трампа