Индекс NASDAQ впервые превысил 9000 пунктов

Американские биржи достигли новых пиков, а индекс Nasdaq закрылся на рекордно высоком уровне. Об этом сообщает Fox Business.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,63% и составил 9008,99 пункта. Отмечается, что NASDAQ закрылся на рекордно высоком уровне 10 сессию подряд впервые с июля 1997 года.

В свою очередь, Dow Jones увеличился на 0,37% и составил 28621,66 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,37% до 3235,21 пункта.

Повышение произошло после того, как Пекин подтвердил, что находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и готовится подписать торговую сделку.

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