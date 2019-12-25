После проезда первого поезда по Крымскому мосту возбуждено уголовное дело

Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма открыла уголовное дело после прибытия первого пассажирского поезда в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской прокуратуры.

Уточняется, что дело было возбуждено по факту незаконного пересечения поездом государственной границы Украины через Керченский мост.

Речь идет о статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Она предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщается в публикации, по обращению представительства президента Украины в Автономной республике Крым данные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь.