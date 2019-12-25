После проезда первого поезда по Крымскому мосту возбуждено уголовное дело

close
Тепловоз на железнодорожной части Крымского моста, 24 сентября 2019 года Тепловоз на железнодорожной части Крымского моста, 24 сентября 2019 года
Тепловоз на железнодорожной части Крымского моста, 24 сентября 2019 года
Дмитрий Горностаев/РИА «Новости»

Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма открыла уголовное дело после прибытия первого пассажирского поезда в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской прокуратуры.

Уточняется, что дело было возбуждено по факту незаконного пересечения поездом государственной границы Украины через Керченский мост.

Речь идет о статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Она предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщается в публикации, по обращению представительства президента Украины в Автономной республике Крым данные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь.