На Украине возбудили дело после проезда пассажирского поезда по Крымскому мосту

Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма возбудила уголовное дело после того, как первый пассажирский поезд СанКт-Петербург — Севастополь прибыл в Крым, проехав через Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом украинская прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.

В прокуратуре назвали запуск Россией железнодорожного сообщения через Крымский мост «незаконным» и отметили, что подобные действия «нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый пошел: поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

— Первый поезд в Крым отправился из Москвы

— Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту