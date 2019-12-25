На Украине возбудили дело после проезда пассажирского поезда по Крымскому мосту
Входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины так называемая прокуратура Крыма возбудила уголовное дело после того, как первый пассажирский поезд СанКт-Петербург — Севастополь прибыл в Крым, проехав через Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом украинская прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.
В прокуратуре назвали запуск Россией железнодорожного сообщения через Крымский мост «незаконным» и отметили, что подобные действия «нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первый пошел: поезд из Петербурга прибыл в Севастополь
— Первый поезд в Крым отправился из Москвы
— Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту