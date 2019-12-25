Главы Крыма и Севастополя оценили поездку по Крымскому мосту
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировали совершенную ими поездку из Симферополя в поезде №7, который отправился в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА «Новости».
Они сели в состав в Симферополе, чтобы проехаться до конечной станции маршрута.
Развожаев сказал, что у него остались самые замечательные впечатления от поездки. Отдельно он отметил комфортабельность состава.
Аксенов же назвал это событие эпохальным, историческим для Крыма и Севастополя.
«Это прорывной момент, новое окно возможностей. Всех поздравляем», — добавил он.
Отмечается, что за 43,5 часа следования поезд №7 «Таврия» проехал 2741 километр.