Более 237 млн рублей кэшбэка получили в 2019 году держатели карт «Мир»

В 2019 году держателям карт «Мир» по всей России было возвращено кэшбэка на сумму более 237 млн рублей.

Согласно информации пресс-службы, в программе лояльности национальной платежной системы «Мир» участвует более 400 магазинов-партнеров в 25 регионах страны.

Максимальный кэшбэк у ряда партнеров может достигать 20%.

Список предложений с кэшбэком по «Миру» регулярно обновляется.

С 1 октября проводится масштабная федеральная кампания «Кэшбэк кэшбэков», в рамках которой держатели карт «Мир» любого банка по всей России смогут получить кэшбэк в размере 10%.

Предложение действует в любом специализированном магазине, относящемся к одной из трех категорий: бытовая техника и электроника, косметика и парфюмерия, товары для детей. По мнению представителей платежной системы, в преддверии Нового года это предложение будет особенно востребовано и позволит россиянам сэкономить на самых популярных категориях подарков.