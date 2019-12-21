В Совфеде отреагировали на введение санкций США против «Северного потока — 2»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил заявление Министерства финансов Соединенных Штатов о незамедлительном вступлении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Об этом сообщает RT.
По мнению Морозова, в данной ситуации важно, как поведут себя европейские страны, которые потребляют российский газ.
«Совершенно понятно, что это не столько санкции против России, сколько санкции против Европы», — считает парламентарий.
Морозов утверждает, что это попытка не просто остановить «Северный поток — 2», но и переориентировать Европу на американский сжиженный газ.
Он назвал такие действия «нечестной и недобросовестной конкуренцией».
Парламентарий также прогнозирует, что, несмотря на то, что данные обстоятельства затруднят реализацию «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», найдутся различные решения и правового, и экономического свойства для того, чтобы обойти эти санкции и завершить реализацию обоих проектов.
Ранее сообщалось, что Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».
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